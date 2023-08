Catanzaro festeggia i 70 anni di Palanca con regalo: cittadinanza onoraria

Sono giorni di festa per gli appassionati di calcio catanzaresi. Dopo il buon 0-0 strappato in casa della Cremonese nella prima giornata del campionato di Serie B, che vede i giallorossi di nuovo protagonisti dopo 17 anni, l'ambiente è in fermento per festeggiare a dovere i 70 anni di Massimo Palanca.