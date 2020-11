Il Cesena scherza con Totti: “Film emozionante, ma quell’ultimo rigore…”

La Totti-mania è tornata prepotentemente in auge. Non che ce ne fosse troppo bisogno tra i tifosi della Roma, ancora perdutamente innamorati del loro ex capitano. Tuttavia il docufilm “Mi chiamo Francesco Totti“, andato in onda anche su Sky a inizio settimana, ha conquistato molti appassionati, mostrando lati meno noti del carattere del “Pupone”. Tra gli spettatori ci sono stati anche gli ex avversari del simbolo giallorosso. Alcuni di essi ne hanno approfittato per ricordare episodi dell’antica rivalità.

RIGORE

Tra questi c’è anche il Cesena. Il club romagnolo è stato l’ultima vittima di Totti in carriera. Infatti l’1 febbraio 2017 l’allora capitano della Roma risolse la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia con un rigore a tempo quasi scaduto. Il gol condannò i bianconeri che erano riusciti a imporre un clamoroso 1-1 all’Olimpico. Il Cesena ha scherzato con Totti sui propri canali social: “Caro Totti

ci siamo emozionati con la tua storia. Sei stato un grande campione e un avversario straordinario. Ti facciamo i complimenti per tutto, ma proprio tutto… tranne l’ultimo gol in carriera. Con tutti quelli che hai segnato, quel rigore lo potevi anche sbagliare…”.