Il Coronavirus ferma il torneo di Viareggio, Palagi: “Sospeso momentaneamente, ma si farà”

Non esiste manifestazione sportiva che non abbia risentito del Coronavirus. Il difficile contenimento del virus sta creando parecchi grattacapi alle federazioni e anche alle singole società sportive. In Italia soprattutto, il rischio del contagio ha fatto sì che fino ad aprile la Serie A si giocherà a porte chiuse.

VIAREGGIO – A fare le spese della diffusione del virus è anche il Torneo di Viareggio, quest’anno arrivato alla 72esima edizione. Secondo quanto affermato da Alessandro Palagi, presidente del Centro Giovani Calciatori il torneo si svolgerà comunque: “La manifestazione è momentaneamente sospesa ma è nostra intenzione disputarla quando ci saranno le giuste condizioni, superata l’emergenza Coronavirus. La volontà della società che rappresento è stata quella di andare incontro prima di tutto alla tutela della salute pubblica: al tempo stesso siamo già all’opera, confrontandoci continuamente con Rai e Figc, per trovare altre date, passato il momento dell’emergenza, per lo svolgimento del Torneo. Sì, la 72ª edizione della Viareggio Cup si farà. Ne sono convinto: il Cgc non si ferma”. A riportarlo è Goal.com.