Il ct del Belgio: “Lukaku sorprenderà ancora. Mertens? A Napoli per fare la storia”

“Lukaku può chiudere la stagione in modo incredibile. Mertens? Per fare la storia al Napoli”. Sono queste le certezze del ct del Belgio, Roberto Martinez confidate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. I due attaccanti saranno ancora protagonisti in questo finale di stagione, prima in Coppa Italia, e poi in campionato.

LUKAKU – “Lukaku così determinante? Sinceramente me l’aspettavo. Lo conosco molto bene, da quando aveva 19 anni: è un numero 9 unico, sapevo che aveva fame e voglia di arrivare in Serie A da molto tempo. Per mesi ha avuto nella testa l’idea di giocare in Italia e lavorare con un allenatore come Conte. E non è finita: penso che Romelu possa chiudere la stagione in modo davvero incredibile”.

MERTENS – Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli, invece: “Voci di mercato Mertens-Inter? Credo che abbia preso la decisione giusta: Dries ha grandissime ambizioni, anche il Napoli con lui ha sempre grandi ambizioni. Restare nel Napoli e diventare un nome storico a Napoli per lui è la cosa più importante”.