Il ct del Belgio su Lukaku: “Vuole giocare dove si sente importante e vincere”

Romelu Lukaku è uno dei calciatori più discussi in questo momento. L'attaccante starebbe infatti provando a convincere il Chelsea per lasciarlo partire con destinazione Milano: il belga vuole infatti fare il suo ritorno all'Inter, dopo una stagione deludente con i Blues, terminata con 15 gol in 44 partite tra tutte le competizioni. Il classe 1993 ha faticato ad inserirsi negli schemi di Thomas Tuchel, con l'allenatore tedesco che gli ha preferito diverse soluzioni. L'ex nerazzurro spinge dunque per una nuova avventura in Italia ma con gli stessi colori. Dal ritiro del Belgio, impegnato nella Uefa Nations League, il commissario tecnico Roberto Martinez si è soffermato sul futuro del centravanti, punto fermo della sua nazionale. Queste le sue parole in conferenza stampa: