Il ct della Serbia: “Il problema di Jovic è… Jovic”

E’ stato uno dei colpi dell’estate del Real Madrid, ma il suo rendimento, fin qui, ha ampiamente deluso le aspettative. Stiamo parlando di Luka Jovic, prelevato in estate dai blancos dall’Eintracht Francoforte e autore di una sola rete in 423 minuti giocati. Dell’attaccante, a Blic Sport, ha parlato il commissario tecnico della Serbia Ljubisa Tumakovic.

PROBLEMA – “Io mi prendo cura di ogni giocatore per ottenere il massimo dalla mia squadra e non ho mai rinunciato a nessuno. Il problema di Luka Jovic è Luka Jovic: improvvisamente ha smesso di allenarsi, non ha più dato risposte. Come allenatore terrò sempre conto di un allenatore della sua classe, ma ora è lui a dover convincere noi, i tifosi ed i media. Per adesso non ha fatto alcun passo in tal senso. In ogni caso, le porte per lui rimangono aperte: ho guidato molti giocatori sulla retta via, perché non dovrei farlo con lui?”.

