Il derby di Gatti: “Mio nonno tifoso del Torino ha pianto quando ho firmato con la Juventus”

Parla il difensore

"Mi sono trovato al centro di un mondo incredibile. Toro, Juve, il mercato, la Premier che bussava, ma io so quello che voglio e da dove sono partito", ha esordito Gatti che ha raccontato poi il retroscena sulla sua firma con la Juventus: "Ho sentito Juric al telefono ed ho ricevuto una scossa di adrenalina incredibile perché è un grande motivatore. Mi ha spiegato: 'Ti muoverai inizialmente sulla destra, poi...'. Poi mi hanno avvisato che c'era l'offerta concreta della Juventus: mio nonno, granata, mi ha aperto casa dopo le visite lampo alla Continassa in lacrime. Era felice per me".