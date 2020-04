Il desiderio di Sterling: “Colleziono magliette. Voglio quella di Messi per metterla in una stanza speciale…”

Curiosa intervista rilasciata dall’attaccante inglese del Manchester City Raheem Sterling ai microfoni di BBC Radio 5 Live in merito ad una sua grande passione: collezionare le magliette dei colleghi che sfida sul campo di calcio.

LA STANZA – Il classe 1994 ha rivelato ciò che gli piacerebbe fare una volta conclusa la carriera da giocatore: “La mia passione? Colleziono magliette, ma non le appendo ancora al muro. Non voglio che le persone vengano da me e mi vedano solo come calciatore. Mi piace che la mia casa sia orientata alla famiglia”, ha detto Sterling in riferimento ad una sua abitazione in Jamaica. “Ma quando finirò la mia carriera e mi sistemerò da qualche parte, vedrò tutte le mie magliette preferite avute dai miei rivali e organizzerò una stanza con trofei e magliette. C’è una maglietta che voglio davvero: la maglietta di Messi. Quando abbiamo giocato contro il Barcellona, ​​ho avuto la maglietta di Neymar. Penso che sia stata la prima che io abbia mai chiesto. Ora vorrei quella di Messi”. Ed infine, anche in ottica Citizens: “Ho anche già detto a David Silva che come termina la stagione mi dovrà darà due sue magliette visto che sarà quella del suo addio al club”.