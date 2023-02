Il figlio di Pirlo aggredito a Torino: calci, sassi e sputi contro l’auto

Paura a Torino per il figlio di Andrea Pirlo , Nicolò . Il ragazzo, mentre si trovava in macchina con un amico, è stato aggredito di notte nel centro della città da alcune giovani che hanno lanciato sassi e sputato verso la vettura con cui sis stava muovendo.

A raccontare quanto accaduto è stato proprio il figlio dell'allenatore ex Juventus ora in Turchia a Karagumruk tramite Instagram: "Ero con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire nella nostra macchina, poi ce l'hanno presa a calci e ci hanno lanciato dei sassi. Per fortuna non siamo mai scesi dall'auto".