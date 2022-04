Il figlio di Pirlo: “La Juventus dell’anno scorso era molto meglio o sbaglio?”

Parla Nicolò, figlio dell'ex mister bianconero

La Juventus di Massimiliano Allegri non ha convinto i suoi tifosi in questa stagione. Quarto posto ancora da mettere al sicuro, fuori dalla Champions League agli ottavi di finale e "solo" una Coppa Italia da poter conquistare con la finalissima dell'11 maggio contro l'Inter.

COMMENTO - "Sta di fatto che la Juve dell’anno scorso era molto meglio, sbaglio anche su questo?", ha scritto Nicolò Pirlo sul noto social network. Per evitare polemiche visto il commento che si presta ad essere frainteso, il giovane ha precisato: "Comunque non travisate le parole, io mi riferisco alla modalità di gioco, non ad altro. La Juve di quest’anno è una grande squadra, rispetto per il mister e per i giocatori".