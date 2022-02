Il Flamengo di Sousa vola, ma Boniek non ci sta: “Un giorno mi inconterà e…”

Il mister del club brasiliano si era dimesso dal ruolo da CT della Polonia e l'ex vice presidente della Federcalcio polacco non ha ancora digerito come sono andate le cose

Ancora scintille tra la Federazione polacca e l'ex commissario tecnico Paulo Sousa, volato al Flamengo dopo essersi dimesso dall'incarico alla guida della Nazionale. A far parlare sono state le modalità con cui il portoghese ha deciso di "abbandonare" la barca per andare in Brasile sulla panchina del prestigioso club rossonero.