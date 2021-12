Il futuro di Aguero: assistente di Scaloni con l’Argentina o… streamer

Il futuro extra calcio del Kun tutto da decidere

Sono state ore sicuramente tristi per Sergio Aguero che ha annunciato il suo ritiro dal mondo del calcio. L'attaccante argentino, a seguito del problema cardiaco accusato lo scorso 30 ottobre, ha preferito fermarsi e dire addio al pallone. Adesso, sono diverse le opzioni per il suo futuro. Alcune lontano dai terreni di gioco, altre molto più vicine.

Secondo Marca, sarebbero due le ipotesi nellimmediato. La prima porta Aguero vicinissimo al campo con un ruolo nello staff dell'Argentina a sostegno del CT Scaloni in vista di Qatar 2022. Il Kun sarebbe nelle idee della Federcalcio come aiuto all'Albiceleste anche se non è escluso un impiego nelle formazioni giovanili.

La seconda pista porterebbe Aguero a farsi spazio nel mondo di videogiochi e per la precisione come streamer vista la sua predisposizione negli ultimi tempi ad eventi e non solo su piattaforme come Twitch TV. L'argentino ha un talento innato davanti alle telecamere, seduto davanti a un computer. Un'alternativa, per ora scartata, sarebbe quella di vederlo come analista. Aguero sarebbe stato contattato da un'emittente europea ma avrebbe declinato la proposta.