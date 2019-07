Il futuro di Bale? Ecco le quote della Snai

Ancora incerto il futuro di Gareth Bale. Il gallese, come noto, non rientra nei piani del Real Madrid, che in queste settimane sta cercando disperatamente di trovare al giocatore una nuova destinazione. L’ex Tottenham, da parte sua, sembra però restio a lasciare la capitale spagnola, intenzionato a giocarsi le sue carte alla corte di Zinedine Zidane. A cercare di capire quale sarà il destino di Bale, ci ha provato anche la Snai, fissando delle quote.

QUOTE – Per la nota agenzia di scommesse, l’ipotesi più probabile al momento è che il gallese rimanga a Madrid, quotando questa prospettiva solamente 1,20. La prima alternativa è costituita dal Manchester United, quotato a 3,50, seguito da Bayern Monaco (4,50) e Inter (10).