Il Galles vuole cambiare nome dopo il Mondiale

CAMBIO NOME - "La squadra dovrebbe chiamarsi Cymru perché è così che la chiamiamo qui e vogliamo una rinascita della lingua gallese", ha spiegato l'ad Mooney. "La nostra opinione al momento è che a livello nazionale siamo Cymru. Se guardate il nostro sito web, come parliamo di noi stessi, siamo Cymru. A livello internazionale sentiamo di avere ancora un po’ di lavoro da fare. Quindi andremo a questa Coppa del Mondo come Galles. Penso che il 2023 sarà un anno in cui avremo una discussione con tutte le diverse parti interessate, che si tratti di governi, organi decisionali, personale, club e giocatori. Siamo un’organizzazione democratica molto aperta e non decidiamo unilateralmente di fare una cosa del genere".