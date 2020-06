Il Genoa rimonta il Brescia, corsa salvezza ancora aperta: il match termina 2-2

Termina 2-2 Brescia-Genoa, con i liguri che hanno rimontato il Brescia con due calci di rigore assegnati dall’arbitro Irrati, prima per un intervento falloso di Papetti e poi per un fallo di mano di Dessena. Adesso i liguri vanno a quota 26 punti, ad un solo punto dalla zona retrocessione occupata dal Lecce. Situazione sempre più nera per il Brescia che aveva bisogno di vincere per rientrare in corsa per la salvezza.

LA GARA

Le prime due occasioni del match sono state del Genoa, prima con Romero che di testa non inquadra la porta, e poi con Destro, che dopo una bella azione sulla destra si lascia ipnotizzare da Joronen. Ad andare in vantaggio è il Brescia al 10′ minuto, grazie ad Alfredo Donnarumma, che finalizza benissimo un bel cross dalla destra; sempre dalla destra nasce il raddoppio bresciano tre minuti dopo, con Semprini che dall’area piccola butta dentro il pallone dopo un cross di Sabelli. Il Genoa riapre il match con un calcio di rigore realizzato da Iago Falque, concesso dopo un intervento falloso in area di rigore da parte di Papetti su Romero. Il pareggio del Grifone arriva al 70′ con un altro calcio rigore assegnato per un fallo di mano di Dessena: dal dischetto Pinamonti non sbaglia, Joronen intuisce ma non può nulla. Dopo la rete del pari le due squadre si sono allungate parecchio ma nessuna delle due è riuscita a segnare.