Il gesto di Dybala: 12 milioni di pesos in Argentina per gli ospedali

Paulo Dybala non dimentica le sue origini argentine e si rende protagonista di un grande gesto di solidarietà nei confronti della sanità sudamericana. In questo momento di difficoltà per l’emergenza coronavirus, l’attaccante della Juventus ha deciso di aiutare con una donazione gli ospedali di Cordoba e Laguna Larga, dove è nato. Lo stesso calciatore bianconero ha vissuto in prima persona l’incubo Covid-19. Ora è guarito e sta bene ma non intende abbandonare chi ancora è in difficoltà.

Dybala, la donazione

La Joya bianconera è stata protagonista di una ingente donazione agli ospedali in Argentina. A rivelarlo, è stato suo fratello Gustavo che ha parlato all’emittente argentina Cadena 3: “Paulo ha effettuato una donazione di 12 milioni di pesos (circa 160 mila euro, ndr) per acquistare attrezzature da destinare agli ospedali di Rawson, San Roque e Florencio Díaz: per la sua Cordoba.Tutto è stato già acquistato: Paulo sta lavorando con il ministro Cardozo. Tra qualche giorno arriverà il tutto”.

