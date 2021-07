Il gesto di Eriksen: donazione per costruzione centro per ragazzi con disabilità

Il danese e sua moglie protagonisti di una bella iniziativa di solidarietà

Il centrocampista ha effettuato una donazione per la costruzione di un centro per ragazzi affetti da disabilità fisiche o mentali a Middelfart, sua città natale. "Per noi tutto questo significa molto. Christian è un amico della gente e non dimentica i suoi amici. Sono sicura che verrà a vedere quando potrà e avrà tempo. È un processo lento, anche noi siamo stati colpiti dal coronavirus, quindi tutto è stato rallentato. Credo che tutto potrà partire nel 2022", le parole di Pia Becker, il referente in contatto con il nerazzurro e la sua compagna.