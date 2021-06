Il gesto di Keita Balde: fa costruire moschea in Senegal nel paese dei genitori

L'attaccante della Sampdoria protagonista nel sociale...

Keita Balde si è reso protagonista di un gesto assolutamente lodevole che lo ha portato a finanziare la costruzione di una moschea in Senegal , precisamente nel paese di origine dei suoi genitori. L'attaccante della Sampdoria, nato e cresciuto ad Arbucies, un comune di oltre 5 mila abitanti della provincia di Girona, in Catalogna , ha però origini senegalesi e non ha mai dimenticato da dove proviene tanto da vestire con orgoglio proprio la maglia della Nazionale senegalese.

Ecco perché non c'è da stupirsi dell'iniziativa lodevole di cui si è occupato di recente. Keita Balde, non nuovo ad "interventi" atti a migliorare la vita di chi sta peggio di lui, ha deciso di aiutare a far costruire una moschea nel villaggio dei suoi genitori a Pilapithian, nel dipartimento di Vélingara, stanziando 32 milioni di franchi CFA (pari a circa 50 mila euro). L’inaugurazione della struttura è prevista per il prossimo 11 giugno. In precedenza, lo stesso Keita aveva finanziato nello stesso territorio anche la costruzione di una scuola.