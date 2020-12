Il gesto di Rudiger e Koch: campagna di beneficenza per aiutare famiglie delle persone investite nella tragedia di Treviri

La tragedia avvenuta lo scorso 1° dicembre a Treviri, in Germania, ha scosso anche il mondo del pallone. In modo particolare Antonio Rudiger, difensore del Chelsea e della Nazionale tedesca, e Robin Koch, calciatore del Leeds originario proprio della cittadina. Un’auto ha investito ferendo a morte ben cinque passanti. Una tragedia sulla quale sono ancora in corso delle indagine ma che, secondo quanto si apprende, non avrebbe nulla a che vedere con terrorismo.

Di fatto, restano le vittime e le rispettive famiglie scosse da quanto avvenuto. Ecco perché, come riporta la Bild, entrano in “gioco” il calcio e nel dettaglio Rudiger e Koch.

Il gesto dei calciatori tedeschi

Rudiger e Koch sono molto vicini alla città di Treviri. Il primo perché suo fratello e la famiglia vivono lì, il secondo perché nato e cresciuto proprio in quella città. Ecco perché i due giocatore della Germania hanno deciso non solo di partecipare ad una campagna di raccolta fondi per aiutare le persone colpite dalla tragedia, ma anche di donare il triplo rispetto alle normali donazioni. Inoltre, metteranno all’asta alcune loro maglie della Nazionale per raccogliere ulterire denaro. “Questo terribile atto ha ferito tutti coloro che hanno qualcosa in comune con questa magnifica città. È impossibile anche solo provare a immaginare il dolore provato dai parenti delle vittime”, ha detto Koch.

“Sono molto legato a questa città perché ci vive mio fratello con la sua famiglia. Quello che è accaduto è terribile, terrificante. Non ci sono parole”, ha dichiarato invece Rudiger.