Il Ghana e la gaffe pre Mondiale: dimenticate a casa le maglie da gioco

L'inizio del Mondiale in Qatar è ormai agli sgoccioli. Per la prima volta nella storia, una delle competizioni più importanti al mondo si svolgerà d'inverno. La decisione della FIFA di assegnare i Mondiali al Qatar ha fatto tanto discutere, ma a cinque giorni del match inaugurale spunta una clamorosa gaffe da parte del Ghana .

La selezione africana si è resa protagonista di una gaffe clamorosa: avrebbe dimenticato a casa le maglie per la competizione. A riferirlo Marc Leonel Chouamo, giornalista di Canal 2 International, secondo cui la nazionale africana del ct Otto Addo, nel gruppo H con Corea del Sud, Uruguay e Portogallo, contro cui debutterà il 24 novembre alle ore 17, avrebbe ora problemi in vista del primo match: la Federcalcio ghanese, si legge, avrebbe pensato di risolvere grazie al servizio postale, ma la paura è che, a causa della lentezza delle poste ghanesi, le maglie possano non arrivare in tempo per la prima partita.