Il Ghana non lo convoca al Mondiale, l’agente di Schlupp esplode: “Corrotti!”

Tanta delusione da parte del procuratore che se l'è presa con il sistema ed in particolare con i vertici della Nazionale del Ghana.

Redazione ITASportPress

C'è chi al Mondiale non si è qualificato, chi lo salterà per infortunio e chi, invece, non lo farà per scelta tecnica. Qualcosa del genere è accaduto anche nel Ghana dove il calciatore del Crystal Palace Jeffrey Schlupp non è stato inserito nella lista dei giocatori che prenderano parte a Qatar 2022.

Una mancata chiamata che ha fatto letteralmente esplodere il suo agente Calvin Riches che ha reagito scagliandosi nei confronti della Federcalcio ghanese attraverso un durissimo attacco via social.

"Un gruppo di criminali la Federcalcio ghanese. Corruzione. Non chiamatemi mai al telefono", si legge in una sua storia su Instagram non più visibile ma ben documentata da diversi media anche su altri social. E poi ancora: "Paese di me**a, spero che vengano eliminati, fan***o il Ghana".

Parole davvero pesanti che, però, non hanno cambiato i fatti e, forse anche per questo, e per evitare conseguenze al suo assistito, hanno avuto un seguito decisamente più sereno: "Io amo il mio Paese ma odio il sistema che non premia le persone che davvero lo meritano. Auguro buona fortuna al Ghana".

Insomma, un dietrofront con tanto di "scuse". La delusione e la frustrazione, però, restano davvero tante.