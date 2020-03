Il grande ritorno di Massimo Moratti: pronto ad acquistare un nuovo club

Il richiamo del calcio si fa sentire e anche Massimo Moratti non sembra riuscire a resistergli. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ex patron dell’Inter sarebbe pronto a rimettersi in gioco con l’acquisto di un club.

Dopo il ritorno di Silvio Berlusconi, diventato numero uno del Monza, ecco un altro storico presidente tornare in prima linea. Moratti avrebbe pensato a comprare la Cremonese. Il patron Arvedi starebbe pensando di passare la mano e l’ex presidente dell’Inter potrebbe acquistarne le quote di maggioranza e affidarne la gestione a suo figlio Angelo. Un ritorno che potrebbe riaccendere un vecchio derby che chissà non possa già avvenire la prossima stagione con un bel Monza-Cremonese, Berlusconi contro Moratti, in onore dei vecchi tempi e le sfide tra Inter e Milan…