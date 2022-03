Il Lione in aiuto dei bambini in Ucraina: 50mila euro donati all’UNICEF

Il club francese si attiva in aiuto delle persone in difficoltà in Ucraina

Redazione ITASportPress

La guerra in Ucraina ha colpito davvero tutto il mondo e anche il settore del calcio non è rimasto indifferente. Tantissimi i gesti e le parole di solidarietà per quanto sta succendendo, ma anche diverse azioni concrete per dare una mano quanto possibile. Il Lione, in tal senso, si è mosso in soccorso dei bambini ucraini in difficoltà e nelle scorse ore ha annunciato una donazione di 50mila euro all'UNICEF.

GESTO - "L'Olympique Lione ha deciso di collaborare con gli aiuti internazionali all'Ucraina. D'ora in poi, tramite la sua Fondazione, OL farà una donazione di 50.000 euro all'UNICEF, che aiuta i bambini in Ucraina", si legge nella nota del club. E ancora nel dettaglio: "Il Lione farà una donazione di 50.000 euro all'UNICEF, che fornisce importanti aiuti umanitari ai bambini e alle loro famiglie. Questa donazione aiuterà a sostenere le azioni dell'UNICEF sul campo in Ucraina e nei paesi limitrofi: accesso all'acqua, istruzione, salute e protezione".