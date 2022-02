Il Manchester City sta costruendo il primo stadio di calcio… nel metaverso

I Citizens guardano al futuro nella realtà virtuale

L'idea è anche quella di accogliere tutti i tifosi del Manchester City e permettere loro di vedere le partite anche quando impossibilitati ad andare in città e allo stadio reale. "Il punto centrale che potremmo immaginare avendo un metaverso è che si possa ricreare una partita, guardarla dal vivo, fare parte dell’azione in un modo diverso attraverso diverse angolazioni e riempire lo stadio quanto si vuole perché illimitato, completamente virtuale", ha commentato Nuria Tarre , chief marketing e fan engagement officer del City Football Group, la holding che controlla i Citizens.

E ancora: "Al massimo l’1% dei nostri fan si recherà mai a Manchester per guardare una partita", ha ribadito Tarre. "Vogliamo ancora che le persone si incontrino! E penso che questo sia il bello delle partite dal vivo e dei tifosi negli stadi. Abbiamo visto che quando i tifosi non erano negli stadi (causa Covid, ndr) l’esperienza non è stata la stessa, è necessario riprodurne il rumore quasi per renderlo eccitante. Penso che sia un equilibrio di entrambe le cose che lo rende eccitante".