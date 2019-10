Il Manchester City torna alla carica per Isco: Juventus avvisata

Dopo l’ennesima mezza stagione da comparsa, Isco sembra sempre più vicino all’addio al Real Madrid.

Il trequartista ex Malaga, che indossa la maglia blanca dal 2013, non riesce a trovare spazio con continuità in particolare dopo il ritorno in panchina di Zinedine Zidane, che concede più minuti a James Rodriguez piuttosto che allo spagnolo.

Ecco quindi tornare a diffondersi le indiscrezioni su un possibile addio immediato di Isco al Real Madrid. Secondo quanto riporta As il giocatore vorrebbe giocarsi le possibilità di essere convocato per l’Europeo ed ha quindi urgenza di cambiare squadra.

Un problema in più per la Juventus, che non sembra disposta ad effettuare un investimento così importante a gennaio e che prenderebbe eventualmente in considerazione l’ipotesi per la prossima estate.

I bianconeri rischiano però di essere anticipati dal Manchester City di Pep Guardiola, da tempo ammiratore del giocatore. Da capire dove Isco potrebbe trovare spazio nella super rosa dei campioni d’Inghilterra, il cui obiettivo stagionale è la conquista della Champions League.