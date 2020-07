Il Manchester United fa un dispetto a Inter e Roma

Il Manchester United ha comunicato di aver rinnovato solo fino alla prima settimana di agosto i prestiti di Alexis Sanchez e Chris Smalling, rispettivamente all’Inter e alla Roma.

Il club inglese, impegnato in Europa League, ha quindi voluto “sottrarre” i due giocatori a Inter e Roma, potenziali avversarie nelle Coppe.

CAPITOLO SANCHEZ

Il cileno, secondo quanto comunicato dal club inglese, potrà quindi giocare con l’Inter le ultime nove partite di campionato e la sfida secca degli ottavi di Europa League contro il Getafe, in programma il 5 o 6 agosto. La speranza dell’Inter e di Antonio Conte, che si troverebbe alle prese con una coperta cortissima in attacco, è quella che le società trovino l’accordo per un nuovo prestito o magari per l’acquisto a titolo definitivo da parte dei nerazzurri.

QUESTIONE SMALLING

Stesso discorso per Smalling resterà alla Roma almeno fino alla fine della stagione regolare di Serie A. Questo è l’accordo a cui sono arrivati i due club e che adesso permetterà a Fonseca di avere a disposizione il difensore inglese per la corsa finale verso un posto nelle competizioni europee. Il difensore potrà giocare anche l’ottavo di Europa League contro il Siviglia per poi fare rientro alla base, salvo nuovi accordi tra i club.