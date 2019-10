Il Manchester United guarda in casa Juventus per la difesa

La Juventus non dovrebbe effettuare operazioni in entrata durante il mercato di gennaio, come anticipato dal direttore sportivo Fabio Paratici.

È invece certo che a lasciare Torino saranno i non pochi giocatori che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri, primo tra tutti Mario Mandzukic.

Anche in difesa, nonostante l’indisponibilità di Chiellini, così a partire dovrebbe essere uno tra Daniele Rugani e Merih Demiral.

Deciderà il mercato e le offerte che si presenteranno. Una per il turco ex Sassuolo potrebbe arrivare dall’Inghilterra e precisamente dal Manchester United.

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Sporx, infatti, i Red Devils sarebbero pronti a tornare all’assalto dopo essersi visti respingere una prima offerta da 30 milioni. La Juve, che in estate ha detto no anche al Milan per Demiral, per il momento tiene botta, ma se la proposta venisse migliorata…