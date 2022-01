Il Manchester United ha deciso: sarà Pochettino il prossimo allenatore

Il tecnico argentini potrebbe guidare i Red Devils nella prossima stagione

Non sembrano esserci più dubbi sul futuro del tecnico argentino Mauricio Pochettino. L'attuale mister del Paris Saint-Germain farà ritorno in Premier League dicendo addio alla società parigina. Secondo quanto riportato da Le Parisien il Manchester United non ha mollato la presa sul tecnico e punta a convincerlo a prendere le redini della squadra a partire dalla prossima stagione.