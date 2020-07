Il Manchester United non fa sconti a Inter e Roma: Sanchez e Smalling rischiano di saltare l’Europa League

Nessuno sconto a Inter e Roma. Il Manchester United ha deciso, secondo Sky Sports, di non prolungare gli accordi con le due squadre italiane a proposito di Alexis Sanchez e Chris Smalling. L’obiettivo è quello di venderli subito e dunque si sta provando ad alzare un muro per “spaventare” le due società.

Sanchez e Smalling: niente Europa League?

Sembra esserci un vero e proprio braccio di ferro in atto tra Manchester United, Inter e Roma. Alexis Sanchez e Chris Smalling, come da accordi, termineranno il campionato con Inter e Roma, ma non giocheranno l’Europa League. Sarebbe questa la decisione presa dal Manchester United. La società inglese, proprietaria dei cartellini del fantasista cileno e del difensore inglese, non avrebbe intenzione di estendere il prestito oltre la prima settimana di agosto. Al termine del mese di giugno, le parti si erano accordate per permettere ai giocatori di finire il campionato senza, però, menzionare la Coppa. Niente Europa, quindi, una posizione che i Red Devils starebbero confermando anche in queste ore costringendo Inter e Roma a proseguire senza due elementi molto importanti nella competizione.

Il Manchester United starebbe forzando la mano con la volontà di vendere a titolo definitivo entrambi i calciatori e, perché no, magari proprio a Inter e Roma. Vedremo, alla fine, come si risolverà la situazione. Il tempo stringe…

