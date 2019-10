Il Manchester United prepara la rivoluzione: pronti sei acquisti a gennaio

Più vicino alla zona retrocessione che a quella Champions League, il Manchester United non vuole arrendersi ad un’altra stagione di mediocrità.

Secondo quanto riporta il Daily Mail la dirigenza dei Red Devils, cui certo non mancano le possibilità economiche, avrebbe infatti pronta una vera e propria rivoluzione a gennaio, con 5-6 acquisti programmati per risalire la classifica.

I rinforzi interesseranno tutti i reparti, a partire dall’attacco, dove viene dato quasi per certo l’arrivo di Mario Mandzukic dalla Juventus, a prescindere dall’approdo o meno sulla panchina di Old Trafford di Max Allegri al posto del traballante Solskjaer e a prescindere da un comunque improbabile scambio con Paul Pogba.

A proposito del francese, lo United progetta acquisti a centrocampo anche qualora il campione del mondo dovesse restare: se infatti in caso di addio è in cantiere lo scambio con il Real Madrid per arrivare a Tony Kroos, in vista della possibile cessione di Matic si seguono James Maddison del Leicester e Saul Niguez dell’Atletico Madrid.

Infine in difesa è caccia aperta ad almeno un centrale e un esterno sinistro, viste le precarie condizioni di Shaw.