Il messaggio dell’ex fidanzata cubana di Diego Maradona dopo la sua morte

I giornali di gossip argentini hanno sempre scritto tanti articoli su Adonay Frutos, una giovane donna cubana che avrebbe avuto una intensa relazione sentimentale con Diego Maradona. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe la madre di uno dei bambini del Pibe de Oro come riporta Caras. “El Diez” ha incontrato Adonays nel 2001 durante una festa all’Avana e aveva 19 anni quando ha iniziato la relazione che includeva anche la convivenza. Ora, dopo la morte di Diego, la donna è ricomparsa sui social dove ha dedicato un sentito messaggio al suo presunto “ex”. “Riposa in pace”, ha scritto Frutos insieme a varie immagini. Secondo quanto riferito da Ángel de Brito a “Los Angeles a la Mañana”, Adonays è stata ripresa da una telecamera nascosta da una tv peruviana in cui fornisce i dettagli della sua relazione con Diego Maradona.

Storia tragica

La vicenda non è molto conosciuta in Argentina, ma secondo quanto riportato dall’agenzia EFE, Adonays aveva perso una gravidanza gemellare “dopo essere caduta dalle scale per fuggire da un giornalista argentino che voleva intervistarla. Inoltre, nella stessa situazione, la giovane aveva affermato che Claudia Villafañe, ex moglie di Maradona, l’aveva chiamata per minacciarla e chiederle “di non distruggere la vita delle sue figlie”.

Caras spiega anche che successivamente, nel 2004, la giovane cubana ha accettato di affidare alla rivista spagnola Interviú i dettagli della sua storia d’amore con l’ex calciatore. “Spero che ci sia un bel futuro per noi. Non ho pensato al matrimonio, anche se il mio cuore lo vorrebbe”, ha detto la giovane donna. E, quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto avere un figlio di Maradona, ha risposto: “Sì, certo. Lo chiamerei Diego Adonis”.

L’ex fidanzata di Diego Maradona, la cubana Adonay Fruto a 19 anni, nell’intervista rilasciata alla rivista spagnola Interviú nel 2004