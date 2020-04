Il messaggio di speranza di Criscito: “Teniamo duro. Presto tutto questo finirà…”

Un momento complicato per tutti. L’emergenza coronavirus mette paura e lascia ansie anche per il futuro. Difficile essere positivi ma c’è chi, come Domenico Criscito, ci prova e lo fa mandano un messaggio alle tante persone che lo seguono su Instagram.

Il difensore e capitano del Genoa ha voluto esporsi in prima persona incitando le persone a non perdere la fiducia e la speranza. Uno scatto in cui abbraccia i suoi figli e un bel messaggio: “Il lato positivo di questo brutto periodo è il vivervi a pieno 24 ore su 24. Fare e condividere cose che nella vita di tutti i giorni a volte mettiamo in secondo piano o diamo per scontate. Sperando di poter presto ritornare a farci le nostre passeggiate in riva al mare e condividere il nostro tempo anche con le persone che amiamo. Presto tutto questo finirà ma adesso teniamo duro ancora per un po’”, ha scritto Criscito sui social.