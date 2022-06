Il Milan può prendere il posto della Roma al Trofeo Gamper

Doveva esserci la Roma al Trofeo Gamper , storico match che si gioca contro il Barcellona in estate. Invece, dopo il "no grazie" del club giallorosso con annesse polemiche e "minaccia" di interventi legati dei blaugrana contro il club della capitale, ecco che potrebbe toccare al Milan giocare la sfida contro i catalani.

Ebbene sì, perché in Spagna sono convinti che i campioni d'Italia in carica rossoneri potrebbero essere il club scelto per disputare la sfida molto sentita tra le amichevoli estive pre-stagionali. Come riferisce 'Actualité - Barça', riprendendo 'RadioCat', sembra particamente certo che sarà il Milan a sfidare il Barcellona il prossimo 6 agosto nello storico Trofeo Joan Gamper.

I rossoneri, che già in passato erano stati invitati dal club catalano, non disputano tale vento dal 2010, data dell'ultima partecipazione. Staremo a vedere se arriveranno conferme in tal senso oppure se il Barcellona scegliere un'altra rivale. Certo è che il "no" della Roma è destinato ancora a far parlare.