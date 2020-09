Il ministro Speranza ammette: “Gli stadi resteranno ancora chiusi”

L’aumento di casi nelle ultime settimane sta tenendo in allerta il Governo. Si valutano eventuali nuove misure per contrastare una possibile seconda ondata dettata dal Coronavirus. Al centro delle discussioni ci sono anche le riaperture di locali e stadi.

CHIAREZZA

Il ministro della Sanità Roberto Speranza ha precisato come si procederà: “Il Governo non aveva mai deciso per la riapertura delle discoteche, lo hanno deciso alcune regioni ma noi siamo intervenuti per richiuderle. Il Dpcm che abbiamo firmato oggi proroga questo tipo di misure che erano già in vigore: come le discoteche, sono e restano chiuse anche gli stadi”.

