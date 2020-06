Il mondo del calcio dice addio a Pierino Prati, fu campione europeo nel ’68

Il mondo del calcio italiano dice addio ad un altro personaggio illustre. A distanza di pochi giorni dalla morte di Mario Corso, ecco che l’Italia piange Pierino Prati. Nel 1968 vinse l’Europeo con la maglia della nazionale e anche a livello di club ha alzato numerosi trofei durante la sua carriera.

Milan e Roma

Prati ha vissuto gli anni migliori della sua carriera con le maglie di Milan e Roma. Con i rossoneri Prati ha vinto 1 campionato, 2 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa Intercontinentale e due Coppe delle Coppe. Il suo ex compagno di squadra e amico Bruno Conti ha postato una foto insieme a Prati per salutarlo: “Riposa in Pace Grande Pierino“. Questo il messaggio dell’ex leggenda giallorossa.