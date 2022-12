Il mondo del calcio è in lutto: addio a Sinisa Mihajlovic

Calcio in lutto: è morto in un ospedale di Roma Sinisa Mihajlovic . Dopo l'annuncio della malattia nel luglio del 2019, l'ex allenatore di Catania e Bologna ha perso la sua battaglia contro la leucemia a 53 anni. L’ultima apparizione pubblica era stata qualche giorno fa a Roma quando aveva voluto presenziare il lancio della biografia di Zeman. Oggi Sinisa lascia una moglie, cinque figli e una nipote.

Questo il comunicato della famiglia: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel.dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente ha lottato contro una orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Francesca Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessndro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".

Mihajlovic iniziò la carriera da tecnico come vice di Mancini all'Inter, per passare poi a quella che sarebbe stata la sua prima e ultima panchina da allenatore, il Bologna. Poi Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino, una comparsata allo Sporting Lisbona durata solo 9 giorni (per il cambio del presidente) prima del ritorno nell'Emilia rossoblù. All'attivo anche un'esperienza sulla panchina della Serbia tra il 2012 e 2013.