Il mondo del calcio piange Pelé morto a 82 anni

Dopo una lunga malattia, si è spento in Brasile Pelé. La stella della Seleçao dopo diversi giorni in gravi condizioni è venuto a mancare. O Rei aveva 82 anni e a darne notizia è stata la figlia con un post su Instagram contenente una brevissima dedica: "Tutto ciò che siamo è grazie a te. Ti amiamo infinitamente Riposa in pace". Pelé al Santos ha conquistato 11 titoli nazionali e 5 internazionali poi due anni ai New York Cosmos nel campionato statunitense, ma soprattutto la storia scritta con la maglia del Brasile. Con la Seleçao Pelé ha siglato 77 reti in 92 partite, ma soprattutto ha vinto tre Mondiali, di cui due da protagonista. Nel primo in Svezia, nel 1958, il mondo si innamorò di lui a nemmeno diciott'anni: 5 gol tra la semifinale con la Francia e la finale contro i padroni di casa, più uno squillo ai danni del Galles nei quarti. Poi il bis quattro anni dopo in Cile, giocato soltanto nella fase iniziale e visto da fuori per gli altri match a causa di un infortunio. Infine il terzo - nessuno ne ha vinti più di lui - nel 1970 in Messico: un centro nella finale contro l'Italia e altre tre perle nel percorso della competizione.