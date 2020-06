Il Monza di Galliani è incontenibile: nel mirino bomber ex Milan e Inter

Adriano Galliani è alla continua ricerca di giocatori che rendano grande il Monza in vista della prossima stagione di Serie B. Il calciomercato è ricco di occasioni che l’ex amministratore delegato del Milan saprà cogliere, grazie alla sua immensa esperienza.

LA REGGINA DA BATTERE

In vista della prossima stagione la squadra da battere potrebbe essere la Reggina, che ha già battuto il primo colpo sul mercato ufficializzando l’arrivo dell’ex attaccante di Roma e Milan, Jérémy Menez. Il francese nel corso dell’ultima stagione ha giocato in Ligue 2 col Paris FC, e il suo ritorno in Italia si prospetta molto interessante per le sorti sportive dei calabresi.

IL MONZA DEVE RISPONDERE

Adesso tocca al Monza rispondere al colpo battuto dai calabresi. Oltre ai granata, dalla Serie A scenderanno formazioni altamente competitive che renderanno dura la vita dei lombardi, che dovranno allestire una rosa altamente competitiva se vorranno evitare la grana dei play-off di Serie B.

IL PAZZO

Un’idea interessante in tal senso potrebbe arrivare dalla Serie A, ed è rappresentata da Giampaolo Pazzini. L’ex attaccante della Sampdoria è già stato acquistato da Galliani nel corso della stagione 2012/13, dunque non è da escludere che l’esperto dirigente possa decidere di intavolare una trattativa. Oltretutto “Il Pazzo” è in scadenza di contratto con l’Hellas Verona il prossimo 30 giugno, e fino a questo momento non ci sono segnali che lascino pensare ad un rinnovo del contratto.