Il Napoli ha deciso: niente ricorso contro la squalifica di Koulibaly

L’inizio di stagione di Kalidou Koulibaly assomiglia da vicino a un incubo. In difficoltà al debutto contro la Fiorentina e poi protagonista del clamoroso autogol al 93′ contro la Juventus, che vanificò la rimonta del Napoli da 0-3 a 3-3 nel secondo tempo, il centrale senegalese è stato protagonista in negativo anche contro il Cagliari, con la disattenzione sulla rete di Castro e la successiva espulsione per proteste e insulti all’arbitro, costata una squalifica di due turni.

A tale proposito, come riporta La Gazzetta dello Sport, la società ha deciso di non presentare ricorso. Il club al contrario multerà il difensore per il suo comportamento anche per dare un segnale a tutto lo spogliatoio.

Koulibaly, quindi, oltre alla gara contro il Brescia salterà pure quella di domenica 6 ottobre sul campo del Torino, l’ultima prima della sosta e tornerà a disposizione in campionato solo per la gara del 19 ottobre in casa contro il Verona. Il senegalese sarà però ovviamente presente nella gara da ex in Champions League mercoledì alle 18.55 a Genk.