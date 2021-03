Il nuovo Cassano: “Il padel mi ha reso più umile. Serie A? Guardo l’Atalanta. Gasperini unico in Italia…”

Non solo calcio. Nel mondo di Antonio Cassano adesso c’è soprattutto il Padel. Intervistato da Il Secolo XIX, FantaAntonio ha parlato a 36o° tra mondo del pallone e nuova vita sempre all’insegna dello sport e delle sue “giocate”.

A tutto Cassano

“Guardo poche partite di calcio”, ha esordito Cassano. “Il Barcellona se gioca Messi. Il City di Guardiola perché c’è sempre qualcosa da imparare. Il Leeds del “Loco” Bielsa perché lo adoro. In Serie A soprattutto l’Atalanta. Gasperini è unico in Italia. Propone un ottimo gioco con calciatori medi”.

Da buon ex Sampdoria, FantAntonio conferma la sua ‘fede’ ma ammette di essersi un po’ distaccato dal mondo blucerchiato: “La Sampdoria? Il mio cuore è blucerchiato ma non la vedo quasi mai. Un giorno sono uscito di casa e ho incontrati un signore che mi ha detto: ‘Antonio stasera la vedi la partita?’. E io ‘Quale?’. Era l’ultimo derby… non sapevo nemmeno che ci fosse. Poi l’ho visto, nella sua bruttezza meglio il Genoa della Samp. Ma mi sono chiesto alla fine, ‘che roba è?’. Se dovessi indicare un calciatore di A che mi piace farei fatica. Due, Ilicic che prova sempre qualcosa di diverso, e Insigne”.

Dal calcio alla nuova vita di Cassano con il Padel che ha cambiato in meglio FantAntonio: “Gioco 3 ore al giorno”, ha raccontato l’ex attaccante. “Il Padel mi ha reso più umile. Qui devo correre tanto perché uso le mani e le ho al contrario”, ha scherzato il barese.