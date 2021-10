Il nuovo Newcastle pensa in grande e per la panchina vuole… Antonio Conte

Il fondo saudita pensa al mister ex Inter

Il Newcastle da ieri ha una nuova proprietà. L'Arabia Saudita è sbarcata in Premier League con il fondo Pif che ha preso in mano lo storico club inglese e ora prepara una vera rivoluzione a suon di colpi di mercato ad effetto. Il principe ereditario Mohammad Bin Salman, subentra dopo 14 anni al miliardario inglese Mike Ashley, e per i tifosi è lecito sognare in grande.