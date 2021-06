Il nuovo “record” di Haaland: spesi 500 mila euro in 5 ore in vacanza

Il bomber del Borussia Dortmund si gode le ferie a Mykonos

Redazione ITASportPress

Fenomeno in campo, recordman anche fuori. Parliamo di Erling Haaland, centravanti del Borussia Dortmund, che si è messo in evidenza anche in vacanza. Il giovane attaccante, sempre molto chiacchierato in ottica calciomercato, si sta godendo alcuni giorni di relax in Grecia dove, in queste ore, ha messo a segno un altro guiness davvero curioso.

Infatti, come riporta il media greco Sport Time, Haaland avrebbe speso circa 500 mila euro per un solo pasto nell'isola di Mykonos. L'attaccante si sarebbe proposto di pagare l'intera cena avuta con alcuni amici e sarebbe riuscito a spendere tale cifra in circa 5-6 ore di permanenza nel locale. Il giocatore, oltre alle spese normali per bevande e cibo avrebbe avuto una grossa spesa al termine della serata quando ha riportato alla base l'auto precedentemente noleggiata per la quale ha deciso di lasciare ben 30 mila euro di mancia.

Insomma. Non male per il ristoratore e per chi ha avuto piacere di incontrarlo...