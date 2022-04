Il padre di Higuain: “Gonzalo mi ha detto che si ritirerà a fine anno”

Jorge Higuain sul futuro del Pipita

Potrebbe presto arrivare la parola fine sulla sua lunga e vincente carriera. Gonzalo Higuain starebbe pensando al ritiro al termine della stagione in corso. L'attaccante argentino, con un passato glorioso anche in Italia con Napoli, Juventus e Milan, ora all'Inter Miami, vuole appendere le scarpette al chiodo alla fine dell'anno.