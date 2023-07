Il Palermo riprende il Bologna nel finale: è 2-2

Finisce in pareggio un' amichevole bella e divertente tra Bologna-Palermo, conclusasi sul 2-2. La partita ha visto i rossoblù prendere il comando in prima battuta, con i primi 45' sotto controllo della squadra di Thiago Motta. Bravi a gestire i ritmi e passare in vantaggio, poi raddoppio al 63'. Fin quando non calano i ritmi e cambia tutto. I rosanero riprendono in mano la situazione, prima con un gol di Damiani poi con la splendida rete di rovescia di Soleri che porta il risultato in parità. Buona prova per la squadra di Eugenio Corini, meglio dopo che prima. Sponda Bologna, c'è ancora qualcosa da rivedere... mai staccare la spina troppo presto e giocare le partite per quella che è la loro durata.