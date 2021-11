il Palmeiras conquista la Libertadores: battuto 2-1 il Flamengo

Successo ai supplementari della squadra di Felipe Melo

Il Palmeiras ha vinto la Copa Libertadores 2021 avendo battuto a Montevideo il Flamengo per 2-1 ai supplementari. Successo giunto per la seconda volta consecutiva ed è il terzo della storia visto che la squadra di Felipe Melo aveva alzato il trofeo nel 1999 e nel 2020. Delirio totale a Montevideo per la festa dei verdi mentre grande delusione per il Flamengo finora imbattuto nell'edizione 2021 della Libertadores. La squadra di San Paolo si è portata in vantaggio al 6’ con Raphael Veiga; l’ex interista Gabigol pareggia i conti al 70’ con un tiro angolato, ma Deyverson segna il gol partita al 5’ del primo tempo supplementare. È il bis consecutivo.