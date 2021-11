Il paragone di Djibril Cissé: “Ben Arfa al top vale… Messi”

Il commento dell'ex attaccante

Destano particolare attenzione le parole di Djibril Cissé , storico ex attaccante con un passato anche alla Lazio, in merito ad un confronto molto speciale. L'ex bomber francese ha parlato al canale Youtube Soyons Foot paragonando le capacità d i Ben Arfa a quelle di... Lionel Messi .

Non ha fatto troppi giri di parole Djibril Cissé parlando del calciatore attualmente svincolato ma con un passato, seppur poco felice, con maglie prestigiose come quelle del Paris Saint-Germain o del Marsiglia: "Credetemi, tecnicamente è pazzesco. Ho visto fare a Ben Arfa cose impressionanti. Potrei sembrare pazzo ma credo che se fosse al top varrebbe Messi. In termini di qualità e doti che ha innate, dico la verità. Un Ben Arfa al top vale Messi".