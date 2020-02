Il Portogallo esalta Cristiano Ronaldo e stuzzica Messi: “Il migliore di sempre colpisce ancora. The GOAT!”

L’eterna lotta tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continua. Questa volta a dire la sua sulla battaglia tra il portoghese della Juventus e l’argentino del Barcellona è stato il Portogallo.

Attraverso il profilo Twitter ufficiale, la Nazionale portoghese ha celebrato Cristiano Ronaldo con un tweet speciale dopo che l’attaccante è riuscito a segnare in 10 partite consecutive di campionato come già gli era accaduto ai tempi del Real Madrid. “Cristiano è diventato il 1° giocatore a segnare in 10 partite di fila in due 2 dei 5 campionati principali d’Euroa. The GOAT colpisce ancora! L’attaccante migliore di sempre!”, si legge nel messaggio che, in un certo senso, chiama in causa anche il rivale di sempre Lionel Messi, a sua volta spesso chiamato The Goat da parte dei suoi fan e dal Barcellona.