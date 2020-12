Il post di Cristiano Ronaldo in onore di Maradona è il più gradito nel 2020 su Instagram

L’omaggio di Cristiano Ronaldo a Diego Maradona, ex calciatore del Napoli morto lo scorso 26 novembre, è stato il post più gradito del 2020 su Instagram. La star della Juventus, attualmente la persona più seguita sull’app con oltre 249 milioni di follower, ha dato l’addio al Pibe de Oro e il suo messaggio ha avuto 19,7 milioni di ‘mi piace’, come riporta Billboard. “Dico dico addio a un amico e il mondo saluta un eterno genio. Se ne è andato troppo presto, ma nessuno lo dimenticherà mai“, aveva scritto l’attaccante. Ronaldo ha avuto di gran lunga più like di Messi che si è dovuto accontentare del terzo posto. Il calciatore del Barcellona su Instagram salutò così Maradona: “È un giorno molto triste per gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti vissuti con lui e voglio cogliere l’occasione per inviare le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici”.