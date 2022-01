Il presidente del Ceará: “Mi hanno offerto Ribery. Non sapevo giocasse ancora”

La rivelazione di Robinson de Castro, presidente del Ceará Sporting Club, squadra brasiliana

Il numero uno della società verdeoro Robinson de Castro ha raccontato, nella notte di venerdì, nel corso di Live da Central do Mercado, di aver avuto una breve chiamata per parlare del talentuoso ex giocatore anche del Bayern Monaco che gli sarebbe stato proposto in chiave mercato. "Ieri mi hanno chiamato per offrirmi Ribery", ha detto il presidente del Cearà SC. "Sinceramente non sapevo nemmeno che stesse ancora giocando", ha aggiunto. E ancora rispondendo se l'operazione sarebbe potuta avvenire e sarebbe potuta essere un vantaggio per la sua squadra: "Non saprei...".