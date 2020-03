Il primo ministro albanese tifa Juve, ma ammette: “Ho gioito per Mou”

Ogni primo ministro avrà una squadra preferita per la quale tifare, anche all’estero. E’ il caso di Edi Rama, primo ministro albanese che nei giorni scorsi è stato immortalato con la felpa della Juventus mentre chiedeva ai concittadini di rientrare in casa. Un’immagine che ha fatto presto il giro del web e a confermare la fede bianconera è lo stesso primo ministro.

JUVENTUS – Durante un’intervista alla Gazzetta Dello Sport Edi Rama ha spiegato l’amore verso i colori bianconeri: “Io sono juventino fin da bambino, sopra il mio letto c’era la foto di Zoff. Prima di spegnere la luce lo guardavo. Ieri, oggi e sempre, Zoff è il mio preferito. La Juve è l’emanazione dello spirito che fa quadrato per vincere, anche contro ogni previsione. Mi hanno fotografato con i giubbotti del club: sono belli, vanno bene in tempi duri come questi. Vale la pena rischiare di perdere qualche elettore interista…“.

MOURINHO – Il primo ministro poi ha rivelato di aver fatto il tifo per uno dei più acerrimi nemici della Juventus ovvero José Mourinho: “E confesso la mia macchia su Mou: quando era in Italia, mi affezionai cosi tanto che ho gioito per le sue vittorie! Lo so, sembra una peccato mortale, ma non posso nasconderlo“.